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مباشر | مسيرات في عموم المحافظات الفلسطينية رفضًا لمؤتمر البحرين

عربي

شاهد: بحرينيون يستجيبون للنداءات العربية ويرفعون أعلام فلسطين

شاهد: بحرينيون يستجيبون للنداءات العربية ويرفعون أعلام فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع عربية، صورًا من العاصمة البحرينية المنامة، يُرفع فيها أعلام فلسطين والبحرين، معًا.

ورغم أن البحرين، تستضيف اليوم وغدًا، ورشة اقتصادية، حول (صفقة القرن)، إلا أن البحرينيين، رفعوا أعلام فلسطين، مُعربين عن رفضهم للورشة، التي يشارك بها إسرائيليون، ورفضها من قبل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عددًا من الدول لن تُشارك في الورشة، وأعلنوا معارضتهم لها ومنها:"لبنان والكويت، والجزائر"، إضافة لروسيا والصين.




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