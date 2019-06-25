أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة



ولفتت الهيئة، إلى أن أسرى (حوارة) وعددهم ستة أسرى، أكدوا أنهم لن يقبلوا أي وجبة طعام؛ لحين تحسين ظروف اعتقالهم، حيث لا يتم إدخال الخبز مع الطعام، ولا يسمح لهم بالخروج لقضاء حوائجهم إلا في أوقات الفورة، كما أن الإدارة أجبرتهم على ارتداء ملابس (شاباص) مهترئة، ولها رائحة عفنة وقذرة، وكذلك حرمان المدخنين من السجائر.



وبينت الهيئة، نقلاً عن أن إفادات الأسرى، أنهم تعرضوا للتنكيل والاعتداء عليهم خلال عملية اعتقالهم، وتكبيلهم بشكل شديد، وكذلك تعصيب أعينهم، وشتمهم بمسبات قذرة خلال اقتيادهم إلى مركز التوقيف.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن أسرى (مركز توقيف حوارة) جنوب نابلس، بدؤوا يوم أمس الاثنين، بإرجاع كافة وجبات طعامهم، وذلك احتجاجاً على سوء الظروف التي يحتجزون فيها.