شؤون فلسطينية

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة
رام الله - دنيا الوطن 
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن أسرى (مركز توقيف حوارة) جنوب نابلس، بدؤوا يوم أمس الاثنين، بإرجاع كافة وجبات طعامهم، وذلك احتجاجاً على سوء الظروف التي يحتجزون فيها.

ولفتت الهيئة، إلى أن أسرى (حوارة) وعددهم ستة أسرى، أكدوا أنهم لن يقبلوا أي وجبة طعام؛ لحين تحسين ظروف اعتقالهم، حيث لا يتم إدخال الخبز مع الطعام، ولا يسمح لهم بالخروج لقضاء حوائجهم إلا في أوقات الفورة، كما أن الإدارة أجبرتهم على ارتداء ملابس (شاباص) مهترئة، ولها رائحة عفنة وقذرة، وكذلك حرمان المدخنين من السجائر.

وبينت الهيئة، نقلاً عن أن إفادات الأسرى، أنهم تعرضوا للتنكيل والاعتداء عليهم خلال عملية اعتقالهم، وتكبيلهم بشكل شديد، وكذلك تعصيب أعينهم، وشتمهم بمسبات قذرة خلال اقتيادهم إلى مركز التوقيف.

أخبار ذات صلة

&#34;الضمير&#34;: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

"الضمير": التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

"التعليم العالي" تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة &#34;المشروع الأمريكي&#34;

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة "المشروع الأمريكي"

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة &#34;الفشل&#34;

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة "الفشل"

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

&#34;الضمير&#34;: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

"الضمير": التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة &#34;المشروع الأمريكي&#34;

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة "المشروع الأمريكي"

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة &#34;الفشل&#34;

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة "الفشل"

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

منوعات

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

عربي

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

المغرب تُشارك رسمياً بمؤتمر البحرين

المغرب تُشارك رسمياً بمؤتمر البحرين