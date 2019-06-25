ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة "الفشل"

رام الله - دنيا الوطنقلل عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، أحمد صبح من أهمية (ورشة البحرين) التي ستعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وقال: إن مصيرها لن يكون مختلفاً عن كل المؤتمرات السابقة، وهو "الفشل" لأنها لا تُعالج المشكلة الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهو الاحتلال.وأضاف صبح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن ورشات عمل كبرى، عقدت بعد اتفاق أوسلو، كان الحضور فيها على مستوى القمم، وكلها لم يكتب لها النجاح؛ لعدم التطرق إلى القضية الأساسية، وهي إنهاء الاحتلال.