شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وجه قبيل افتتاح ورشة المنامة في البحرين بساعات، صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام، والتي أقرتها القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2000 استناداً إلى مشروع للتسوية السياسية للصراع العربي والفلسطيني الاسرائيلي، تقدمت به في حينه المملكة العربية السعودية للقمة.

وأضاف: أن تصريحات كوشنير، كما وردت في حديثه التلفزيوني مع فضائية (الجزيرة) القطرية، والتي ادعى فيها أن التوصل لاتفاق إسرائيلي- فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكناً، وأن التوصل إلى تسوية سياسية للصراع بات يتطلب موقفاً وسطاً بين المبادرة العربية للسلام والموقف الإسرائيلي، وجاءت توضح البعد الإقليمي في صفقة القرن الأميركية، والذي يُعطي تطبيع العلاقات بين الدول العربية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي أولوية في اهتمامات الإدارة الأميركية في مقاربة جديدة للتسوية، تدعو هذه الدول إلى تجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتماد صفقة القرن ببعديها السياسي والاقتصادي أساساً جديداً للتسوية السياسية.

وأكد خالد، أن تصريحات كوشنير، تكشف الوظيفة الفعلية لورشة المنامة الاقتصادية، وهي تطبيع العلاقات بين الدول العربية وخاصة الخليجية، ودولة إسرائيل، ورحب في هذا السياق بمواقف جميع الدول والكيانات السياسية والاقتصادية ، التي قررت انطلاقاً من احترامها لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرسمي والشعبي، مقاطعة ورشة المنامة.

وأشاد في هذا الخصوص بموقف مجلس الأمة الكويتي، الذي دعا بالإجماع في جلسته العلنية الخاصة التي عقدها يوم أمس الاثنين، إلى مقاطعة (ورشة البحرين التطبيعية) التي تبدأ اليوم في ظل مقاطعة فلسطينية رسمية وشعبية، ومقاطعة عدد من الدول العربية كالعراق والكويت ولبنان، وعدد من الدول الصديقة كروسيا الاتحادية والصين الشعبية، وبموقف رئيس المجلس مرزوق الغانم والذي أعلن فيه أن التطبيع مع الصهاينة مناقض للثوابت الكويتية، وأن هناك من يريد تحميل الدول الخليجية، نفقات تحميل التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب مصالح، وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

أخبار ذات صلة

&#34;الضمير&#34;: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

"الضمير": التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

"التعليم العالي" تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة &#34;المشروع الأمريكي&#34;

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة "المشروع الأمريكي"

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة &#34;الفشل&#34;

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة "الفشل"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

&#34;الضمير&#34;: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

"الضمير": التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الديمقراطية: شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو خطط أو قرارات لا تستجيب لحقوقه الوطنية

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة &#34;المشروع الأمريكي&#34;

الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة "المشروع الأمريكي"

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

أسرى حوارة يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة &#34;الفشل&#34;

ثوري فتح: مصير مؤتمر (البحرين) لن يختلف عن كل المؤتمرات السابقة "الفشل"

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

مؤتمر للدول المانحة اليوم لحشد الدعم المالي لـ(أونروا) وهذا موعد تجديد عملها

منوعات

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

عربي

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

المغرب تُشارك رسمياً بمؤتمر البحرين

المغرب تُشارك رسمياً بمؤتمر البحرين