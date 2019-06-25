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دولي

روحاني: الأجواء الإيرانية خط أحمر وسنرد على أي اعتداء

روحاني: الأجواء الإيرانية خط أحمر وسنرد على أي اعتداء
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن الإجراءات الأمريكية، ضد إيران وقيادتها، دليل على فشل واشنطن في مواجهة طهران، مشيراً إلى أن "هذه العقوبات لن تنجح في إخضاعنا".

وندد روحاني في تصريحات له، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المرشد الأعلى، علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبراً أنها دليل على "يأس" واشنطن من طهران.

وأضاف: أن "العقوبات الأمريكية على المرشد غير مجدية، لأنه لا يملك أرصدة في الخارج، ولا يمكن للولايات المتحدة تجميد أموال المرشد لأنها مجرد حسينية، وبيت بسيط في طهران"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

واعتبر أن "أمريكا باتت تنتهج سلوكاً غير اعتيادي، وفرضها عقوبات على وزير الخارجية، يثبت كذبها بشأن رغبتها بالحوار مع إيران"، مشدداً على أن "الأجواء الإيرانية خط أحمر وسنرد على أي اعتداء يطالها، وأنه تم إسقاط الطائرة الأمريكية لعدم استجابتها لعدة تحذيرات، وجهت إليها".

وأشار إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني، أسقطت الطائرة بمنظومة محلية الصنع، وقال: "أسقطنا الطائرة الأمريكية بمنظومة محلية، وليس بصواريخ "إس- 300" وإسقاطها كان عملاً عظيماً".

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