المدلل: لا يمكن الصمت على قرار الاحتلال حول الوقود ومبرراته واهية





وقال المدلل في تصريح لـ "دنيا الوطن" معلقاً على قرار إسرائيل وقف إمداد الوقود إلى محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة، بحجة الاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة، إن إسرائيل تريد أن تبتز الفلسطينيين، خصوصاً وأن هناك موقفاً موحداً رافضاً للتنازل عن فلسطين في ورشة البحرين، وما تمارسه إسرائيل لتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، ومحاولة ابتزازه، حتى يتراجع عن نضاله من أجل نيل حقوقه وثوابته.



وشدّد القيادي في الجهاد، على أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني، أن يتوقف نضاله، ولا يمكن أن تتوقف مسيرات العودة وكسر الحصار.



وأكد أن مبررات الاحتلال واهية، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة، لن تصمت أمام هذه الخطوة الخطيرة، التي اتخذها الاحتلال، وسيتم التواصل مع المصريين للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه الخطوة.



وقال المدلل: "ما نحتاجه كفلسطينيين هو الوحدة، وأن يكون هناك مشروع فلسطيني لمواجهة المخاطر الإسرائيلية، وإزالة الحصار عن أهلنا في غزة.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول جاهدة التملص من تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، وأنها ليست بحاجة إلى مبررات.