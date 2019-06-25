مباشر | إضراب شامل في غزة رفضا لورشة المنامة

شؤون فلسطينية

"طوشة عرب" تُشعل (تويتر) بين مؤيد ورافض لمؤتمر البحرين.. وتخوين بالجملة

خاص دنيا الوطن
اشعل هاشتاج (#يسقط_مؤتمر_البحرين) موقع (تويتر)، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق ورشة "السلام الاقتصادي" في العاصمة البحرينية (المنامة) بدعوة من الولايات المتحدة، كجزء من خطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
بحضور إسرائيل وبعض الدول عربية كـ (مصر، والإمارات، والسعودية، والمغرب، والأردن)، ورفض الكويت ولبنان والعراق والجزائر.

وعم الأراضي الفلسطينية، اليوم، إضراب شامل وسط رفض (مؤتمر البحرين) رفضاً قاطعاً، معتبرين أن الأمر مقدمة لتطبيق (صفقة القرن)، وانعقاده وسط غيابهم يسقط الشرعية عنه، مؤكدين أن حل القضية الفلسطينية سياسي، متمثل في إنهاء الاحتلال وسيطرته على الموارد، وبذلك يتم بناء اقتصاد مستقل.

نال وسم (#يسقط_مؤتمر_البحرين) تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، رفضاً للمؤتمر الداعم لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، ليتخطى (23 ألف) تغريدة عبر (تويتر) فقط. 

وانقسم العرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بين رافض ومخون للمشاركين، وبين مُبرر للحضور العربي، ومُعلل بأن حضورها ومشاركتها من أجل التقييم والاطلاع، وليس لإقرار نتائجه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمتطوعون من البحرين، خلال حرب النكبة عام 1948 يفدون فلسطين بأرواحهم، مغردين أنهم الممثل الشرعي والوحيد للبحرين. 


وبعد رفض الكويت المشاركة، غردت (خديجة خويص): وعدَنا هذا الرّجلُ الغانم بألّا يخذلَ فلسطين، وأن يظلّ رافضاً للتطبيع والخيانة بكلّ ما أوتيَ من قوّة وها هو اليومَ يفي بوعده؛ ليحافظ على شرفٍ ضيّعه كثيرون،  السيد مرزوق الغانم يعلنُ رفضَ بلاده الكويت المشاركة في مؤتمر البحرين، فكم من غانمٍ في هذه الأمّة. 


وكتب أستاذ (محمود أبو حسان): في ورشةِ البحرينِ صوتُ القدسِ مبحوحٌ وصوتُ البائعينَ صهيلُ، قامَ المزادُ وخاسِرون جميعُهم والرّابحُ المحظوظُ (إسرائيلُ).


وغردت "منار" من الجزائر: هل هناك من أحد يحفظ التاريخ يذكرنا بالمؤتمرات التي أقيمت وبيعت فيها القضية الفلسطينية ومن وقع الخزي والعار على هذه الأمة حتى لانظلم ونزيد في الفرقة والشماتة لبعضنا البعض، ونتجه نحو ايجاد حلول وبدائل لمواجهة هذا العدو الذي يستقوي بكل الدول العظمى ؟.


ونشرت "إيمان" كاريكاتيراً كُتب عليه (هي أشياء لا تشترى) وكتبت "شبه الجزيرة العربية عبارة عن فـلسطين هُناك تقبع الهوية العربية، وهناك تموت الجنسية العربية، وهناك تخلق الرجولة العربية".



















أخبار ذات صلة

متهمون بالتخابر مع إسرائيل يقدمون شكاوى ضد السلطة الفلسطينية بمحكمة لاهاي

متهمون بالتخابر مع إسرائيل يقدمون شكاوى ضد السلطة الفلسطينية بمحكمة لاهاي

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام

الاحتلال يَسلب مبلغاً من المال من مواطن ويستدعيه لمراجعة مخابراته

الاحتلال يَسلب مبلغاً من المال من مواطن ويستدعيه لمراجعة مخابراته

عريقات: أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة

عريقات: أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة

كهرباء غزة: سنفقد 70 ميجاوات من الكهرباء بحال توقفت المحطة والتداعيات خطيرة

كهرباء غزة: سنفقد 70 ميجاوات من الكهرباء بحال توقفت المحطة والتداعيات خطيرة

المكتب الحركي للكتاب والأدباء: نرفض صفقة القرن ومؤتمر المنامة

المكتب الحركي للكتاب والأدباء: نرفض صفقة القرن ومؤتمر المنامة

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام

تيسير خالد: جاريد كوشنير يُوجه صفعة قوية لدول المبادرة العربية للسلام

الاحتلال يَسلب مبلغاً من المال من مواطن ويستدعيه لمراجعة مخابراته

الاحتلال يَسلب مبلغاً من المال من مواطن ويستدعيه لمراجعة مخابراته

المكتب الحركي للكتاب والأدباء: نرفض صفقة القرن ومؤتمر المنامة

المكتب الحركي للكتاب والأدباء: نرفض صفقة القرن ومؤتمر المنامة

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

عربي

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر