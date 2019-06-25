شاهد: أول بث مباشر لقناة إسرائيلية في دولة عربية





وترعى الولايات المتحدة اليوم وغداً، ورشة اقتصادية في المنامة، لبحث الشق الاقتصادي لـ (صفقة السلام) الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





وتوجه عدد من الصحفيين الإسرائيليين إلى المنامة، لتغطية المؤتمر، فيما تُعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها هؤلاء الصحفيين عاصمة عربية، حاملين الجنسية الإسرائيلية.





ويتكون وفد شبكة (كان) الإسرائيلية، من الصحفية، جيلي كوهين، ومراسل الشؤون الدولية، مواف فاردي، والمصور، يوبب بوتبول، استعداداً لتغطية مؤتمر البحرين.





رام الله - دنيا الوطنبثت قناة (كان) الإسرائيلية، تغطية مباشرة حول مؤتمر البحرين، وذلك للمرة الأولى من نوعها في دولة عربية.