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شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: سنفقد 70 ميجاوات من الكهرباء بحال توقفت المحطة والتداعيات خطيرة

كهرباء غزة: سنفقد 70 ميجاوات من الكهرباء بحال توقفت المحطة والتداعيات خطيرة
فني في شركة الكهرباء - أرشيف
خاص دنيا الوطن
علّقت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، على قرار إسرائيل وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في في قطاع غزة.

وقالت الشركة في تصريح خاص  لـ"دنيا الوطن": سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على عمل طواقمنا، وتأثير مباشر ومماثل على جدول توزيع الكهرباء. 

وأضافت: "نحن سنفقد كمية كهرباء كبيرة جداً إذا ما توقفت المحطة، وفي حال توقفت محطة التوليد عن العمل، سيكون لذلك تأثير سلبي على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.

وقالت: نحن الآن نعيش في فصل صيف حار جداً، ولدينا عجز سابق، ومع إيقاف المحطة، سنتأثر تأثيراً كبيراً، داعية جميع المؤسسات الحقوقية للتدخل والضغط على إسرائيل للرجوع عن هذا القرار. 

وأكدت أن الشركة تتسلم نحو 70 ميجا وات من محطة التوليد، وبالتالي سيتم فقدان هذه الكمية في ظل عجز موجود أصلاً، واحتياج لـ 500 ميجا وات للقطاع.

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