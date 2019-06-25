انطلاق القمة الأمنية الثلاثية بالقدس وتوافق على أهمية ضمان أمن إسرائيل





وأضاف بيتروشيف: أن روسيا تربطها علاقات صداقة مع إيران و"نحن ملتزمون بأمن إسرائيل"، مؤكداً أن طهران تشارك روسيا في محاربة الإرهاب.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية، في مدينة القدس.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمته خلال المؤتمر: إن إسرائيل ستتصدى لما وصفها "الاعتداءات التي تنفذها إيران"، مشيراً إلى "أننا نريد التوصل لآلية مشتركة لزيادة الأمن في الشرق الأوسط".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه "سيتم خلال القمة التنسيق لإخراج القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011".من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جو بولتون: إن واشنطن تنسق مع إسرائيل وروسيا؛ لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، مضيفاً أن "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة".وقال بولتون: إن إيران هي سبب النزاع في الشرق الأوسط، وهي ترسل سلاح حزب الله وللحوثيين في العراق، وفق تعبيره.بدوره، قال مستشار الرئيس الروسي للأمن القومي نيكولاي بيتروشيف: إن موسكو تواجه الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى أنه تم القضاء على معظم مقاتلي "تنظيم الدولة" هناك.