انطلاق القمة الأمنية الثلاثية بالقدس وتوافق على أهمية ضمان أمن إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية، في مدينة القدس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمته خلال المؤتمر: إن إسرائيل ستتصدى لما وصفها "الاعتداءات التي تنفذها إيران"، مشيراً إلى "أننا نريد التوصل لآلية مشتركة لزيادة الأمن في الشرق الأوسط".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه "سيتم خلال القمة التنسيق لإخراج القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011".
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جو بولتون: إن واشنطن تنسق مع إسرائيل وروسيا؛ لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، مضيفاً أن "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة".
وقال بولتون: إن إيران هي سبب النزاع في الشرق الأوسط، وهي ترسل سلاح حزب الله وللحوثيين في العراق، وفق تعبيره.
بدوره، قال مستشار الرئيس الروسي للأمن القومي نيكولاي بيتروشيف: إن موسكو تواجه الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى أنه تم القضاء على معظم مقاتلي "تنظيم الدولة" هناك.
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية، في مدينة القدس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمته خلال المؤتمر: إن إسرائيل ستتصدى لما وصفها "الاعتداءات التي تنفذها إيران"، مشيراً إلى "أننا نريد التوصل لآلية مشتركة لزيادة الأمن في الشرق الأوسط".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه "سيتم خلال القمة التنسيق لإخراج القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011".
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جو بولتون: إن واشنطن تنسق مع إسرائيل وروسيا؛ لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، مضيفاً أن "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة".
وقال بولتون: إن إيران هي سبب النزاع في الشرق الأوسط، وهي ترسل سلاح حزب الله وللحوثيين في العراق، وفق تعبيره.
بدوره، قال مستشار الرئيس الروسي للأمن القومي نيكولاي بيتروشيف: إن موسكو تواجه الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى أنه تم القضاء على معظم مقاتلي "تنظيم الدولة" هناك.
وأضاف بيتروشيف: أن روسيا تربطها علاقات صداقة مع إيران و"نحن ملتزمون بأمن إسرائيل"، مؤكداً أن طهران تشارك روسيا في محاربة الإرهاب.
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