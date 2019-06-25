الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة سلفيت، اليوم، الأعمال النهائية لمبنى محكمة سلفيت، وتم استلامها من المقاول، بحيث بلغت قيمة الأعمال بها ما يزيد عن أربعة ملايين يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة إلى أن مساحة مجمع المحكمة، يبلغ حوالي 5000 متر مربع، ويتكون من خمس طوابق، وتم تجهيزه بأحدث الأنظمة الحديثة مثل نظام (BMS) الذي يتحكم في جميع الأنظمة من تشغيل أو إطفاء أو معايرة من نقطة محددة داخل المشروع.من جهته، قال مدير مديرية الأشغال في محافظة سلفيت، مصباح النابلسي، إن الوزارة سعت من خلال تصميمها للبنى لتزويده بأنظمة حديثة، تتواكب والعصر مثل أنظمة إطفاء الحريق وكاميرات مراقبة والتكييف وغيرها، كما يحتوي هذا المجمع على قاعة محكمة، وطابق بداية، وقسم للشرطة، ومواقف سيارات في طابق التسوية.