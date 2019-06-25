السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني





ووصف المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بـ"الفاشل"، معتبراً أن هذه الأعمال تخالف القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطناتهمت السعودية إيران، بتزويد الحوثيين بقدرات نوعية لاستهدافها، مؤكدةً أن التحقيقات، أظهرت أن هجوم الحوثيين ضد المدنيين في مطار أبها، نفذ بصاروخ "يا علي" الإيراني.وأكد خلال مؤتمر صحفي في الرياض عصر أمس الاثنين، اتخاذ التحالف الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المليشيات الحوثية في تحييد وتدمير قدراتها.ولفت إلى أنه جرى استهداف معسكر الصباحة في صنعاء، وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، وأضاف: "المليشيات الحوثية تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة، وحرصنا في استهدافنا لمواقع التفخيخ على تحييد المدنيين"، وفق تعبيره.وأكد أنه تم رصد عدة طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأجواء اليمنية وتدميرها، مشيراً إلى أن "النظام الإيراني يزود المليشيات الحوثية بقدرات نوعية لاستهداف المملكة".وكشف أن نتائج التحقيقات، أظهرت أن القدرات العملياتية للصاروخ بالبيئة الإقليمية محدودة لامتلاك هذا النوع من الصواريخ، والمواصفات الفنية للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانات ليست بالبدائية، كما أن الصاروخ المستخدم بالهجوم إيراني من نوع "يا علي" ومن صناعة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.وأضاف أن "نتائج التحقيق تثبت أن الصاروخ الذي استخدم لضرب مطار أبها، تم تصنيعه وتهريبه إلى الحوثيين بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2018، واستمرار النظام الإيراني بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتهريب القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية"، حسب قوله.