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رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منير بعتور، رئيس جمعية (شمس) المدافعة عن حقوق مثليي الجنس في تونس، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه استكمل الإجراءات اللازمة للترشح وقيادة البلاد، إذا ما اختاره الناخب.

وقال بعتور، في تصريح لإذاعة (صبرة إف إم)، إنه حصل على التزكيات اللازمة لاستكمال الملف القانوني الذي يخوله الترشح، مشيراً إلى أنه سيقدم برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً بديلاً لما يطرح حالياً على الساحة التونسية.

يشار إلى أن جمعية (شمس) تم تسجيلها في 18 أيار/ مايو 2015، وتكافح مظاهر تجريم المثلية الجنسية، وتجهد لرفع مستوى الوعي الصحي لتفادي الأمراض المنقولة جنسياً.

ومن المقرر، أن تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.

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