اليوم.. انطلاق مؤتمر البحرين وإضراب شامل بالأراضي الفلسطينية

من المقرر، أن تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية (المنامة)، ورشة "السلام الاقتصادي" التي دعت لها الولايات المتحدة بحضور دولي وعربي.







ويحضر المؤتمر إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة عددٌ من الدول العربية هي: "مصر والإمارات والسعودية والمغرب والأردن"، فيما تغيب لبنان والعراق والجزائر.





وترفض السلطة الفلسطينية رفضاً قاطعاً، حضور مؤتمر البحرين أو مخرجاته، مؤكدةً أنها مقدمة لـ (صفقة القرن) التي يرفضها الفلسطينيون، وتمثل بالنسبة لهم تنازلاً عن حقوقهم.







وبالتزامن مع المؤتمر، يعم الإضراب كافة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، رفضاً للمؤتمر ومخرجاته، حيث عبرت كافة الفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت كل الأطراف لمقاطعته.

رام الله - دنيا الوطن