قيادي فلسطيني: قرار الاحتلال وقف نقل الوقود تصعيدٌ خطير ويجب اتخاذ موقف وطني

وشدد على أنه يجب على الوسطاء، الذين رعوا هذه التفاهمات، أن يتدخلوا حتى لا تؤدي هذه الخطوات للتصعيد، لأنه لا يمكن أن نقبل بأن يبقى الاحتلال يتنصل ويتباطأ في موضوع التفاهمات.



وقال أبو ظريفة: إن "موضوع الكهرباء لا يقل تأثيراً عن أي موجب من موجبات تخفيف الحصار عن القطاع، وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تترتب، وتحدث على المستوى الوطني لمجابهة هذه السياسة".



وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على أن التفاهمات مع الاحتلال في خطر، والقرارات والإجراءات والتصرفات الإسرائيلية، تضعها على حافة الانهيار.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانعلّق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، اليوم الثلاثاء، على قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، حتى إشعار آخر.وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن هذا القرار تصعيد خطير من قبل الجانب الإسرائيلي، ويشكل تنصلاً واضحاً من تفاهمات تخفيف الحصار، ويأتي إضافة لخطوة تقليص مساحة الصيد، وهو ابتزاز واضح.وأضاف: "هذه القرارات لها تداعيات خطيرة، ويمكن أن تدفع الأمور نحو التصعيد، مطالباً الهيئة الوطنية العليا بمجابهة هذه الخطوة؛ لاتخاذ موقف وطني، يرتقي لمستوى الضغط على الاحتلال لوقف حالة التلاعب بهذه التفاهمات".