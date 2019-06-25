انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً





كما تساءل البعض عن سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في الأردن، فيما يعاني الشبان الأردنيون من البطالة.

رام الله - دنيا الوطنأثارت مقاطع فيديو وصور، حول انتشار أكل الكلاب في الأردن غضباً واستنكاراً شديداً على مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الحيوانات، ومختلف شرائح المجتمع الأردني.وحسب (روسيا اليوم)، فإن تلك الصور والفيديوهات، تظهر سلخ الكلاب وأكل لحومها، بشكل صادم، من قبل العمالة الآسيوية في الأردن.وتفاعلت جمعيات حقوق الحيوان الأردنية بشدة، وعبرت عن استنكارها لما يحدث وعبر الأردنيين خاصة، وأبدت قلقها من استقدام أفكار وعادات غريبة إلى الأردن.وسيشمل تحرك الناشطين، مطالبة بإصدار فتوى دينية، تحرم هذه الأفعال، وتقديم شكاوى عدة للجهات المختصة؛ لوقف هذه الممارسات.