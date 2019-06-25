باراك يُفكر بالانضمام للانتخابات الإسرائيلية عبر هذه القائمة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، ونائب رئيس الأركان السابق يئير جولان، يفكران في خوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة، ويجري باراك محادثات مع شخصيات بارزة أخرى من الوسط اليساري لتشكيل قائمة جديدة.ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تحاول قائمة باراك توحيد قواها مع يساريين آخرين، مثل حزب العمل وربما حتى ميرتس، حيث تحدث باراك ذات مرة عن الحاجة إلى تأسيس حزب يساري كبير يعمل مع حزب "أزرق- أبيض" من أجل تشكيل كتلة حاسمة تضع حداً لحكومة اليمين.وإلى ما قبل أسبوعين، فكر باراك في الترشح لقيادة حزب العمل، لكنه قرر التراجع عن الفكرة بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده، أن فرص إنشاء كتلة حاسمة، ستكون أكبر في حال تشكيل إطار سياسي جديد، ومن الممكن أن تعود تسيبي ليفني إلى الحياة السياسية، رغم أن العلاقات بينها وبين باراك لم تكن جيدة في الماضي.