المغرب تُشارك رسمياً بمؤتمر البحرين

وأوضحت الوزارة، أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية، تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.





وأشارت إلى أن هذه المشاركة، تأتي انطلاقاً من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنباً إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المغرب رسمياً، مشاركته في مؤتمر البحرين، الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء، وسيمثل المغرب في هذا المؤتمر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية.وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية، أمس الاثنين: إن وفد من وزارة الاقتصاد والمالية، سيشارك في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، وفق وكالة (سبوتنك).