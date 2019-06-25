ترامب: من حقي ضرب إيران دون الرجوع للكونجرس

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران، دون الحصول على موافقة الكونغرس.وفي حديث لصحيفة (هيل) الأمريكية، أجاب ترامب عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، وقال: "نعم، لدي (مثل هذه الصلاحيات)".كما علق ترامب على تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي أكدت فيها أن ترامب لا يملك الحق بالقيام بأي أعمال عدائية ضد إيران دون موافقة الكونغرس وقال: "أنا أخالف هذا الرأي، يبدو أن الأغلبية تخالف".وأشار إلى أنه كان على وشك اتخاذ قرار بضرب إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه لم يكن متناسباً، مؤكداً أن إدارته ستواصل إطلاع الكونغرس على ما تقوم به.ووقع ترامب، أمس الاثنين مرسوماً بفرض عقوبات إضافية على إيران، وأوضح أنها تأتي رداً على إسقاط طهران الطائرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.من جانبها، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثمانية قياديين كبار في الحرس الثوري الإيراني، كما أكد وزير الخزانة ستيف منوشين، أنه ستفرض أيضاً عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.