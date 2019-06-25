عاجل

  • مستشار الأمن القومي الروسي: نسعى لضمان أمن إسرائيل

  • مستشار الأمن القومي الروسي: تم القضاء على معظم مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا

  • مستشار الأمن القومي الروسي: روسيا تواجه الإرهاب في سوريا

  • بولتون: الاقتصاد في إيران ينهار

  • بولتون: إيران لم تظهر أي دليل على حسن النوايا

  • بولتون: إيران ترسل سلاح لـ"ميليشيات" حزب الله وللحوثيين ولليميليشيات في العراق

  • بولتون: إيران هي السبب النزاع في الشرق الأوسط

  • بولتون: إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة

  • بولتون: ننسق مع إسرائيل وروسيا لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط

  • نتنياهو: سننسق لإخراج القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011

  • نتنياهو: نريد التوصل لآلية مشتركة لزيادة الأمن في الشرق الأوسط

  • انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية في مدينة القدس المحتلة

  • نتنياهو: إسرائيل ستتصدى لكل الاعتداءات التي تنفذها إيران

شؤون فلسطينية

خطة إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية مقابل (صفقة القرن)

خطة إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية مقابل (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يسرائيل هيوم) خطة إسرائيلية جديدة؛ لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، تقدم بها المسؤول الليكودي البارز، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات.

وقالت الصحيفة: إن خطة بركات تختلف جوهريًا عن خطة الإدارة الأمريكية، المعروفة بـ (صفقة القرن)، ففي حين يشير ترامب فقط إلى المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، يركز بركات على المنطقة C، التي تضم حوالي 60% من مناطق الضفة، ويستوطن فيها أكثر من 400 ألف إسرائيلي.

ووفقًا لخطة بركات، فإن "الرخاء الاقتصادي المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة، سيأتي من خلال التعاون بينهما".

وتوصل بركات إلى ذلك بالتعاون مع البروفيسور مايكل بورتر، الخبير الدولي في إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في مجال الميزة النسبية للشركات والدول.

وبعد قيامهما بإجراء عدد من الجولات في الضفة، والتعرف على المناطق الصناعية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلص الجانبان إلى أنه ينبغي إنشاء 12 منطقة صناعية، يعمل فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني.

وبالإضافة إلى المناطق الصناعية التي تمر في مراحل التخطيط والبناء، يقترح الاثنان بناء أربع مناطق صناعية ومراكز لوجستية جديدة في شمال الضفة و(معاليه أدوميم) وترقوميا في تلال الخليل الجنوبية، وستقام كلها على طول خط التماس، بطريقة تتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما تقترح الخطة بناء "حديقة صناعية" ضخمة بالقرب من مستوطنة (محولا) في شمال غور الأردن، ليتم توظيف حوالي 100 ألف شخص، وإلى جانب مستوطنات (حيننيت) و(حرميش) وبلدة برطعة، يقترحان إنشاء ثلاث مناطق صناعية توظف حوالي 168 ألف شخص.

ويعتقد بركات وفورتر، أن تنفيذ الخطة سيضاعف متوسط الأجر للعمال الفلسطينيين، وكتبا في عرض تقديمي عرضاه على كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة أن "العمل ونوعية الحياة سيحققان السلام والأمن".

كما تعرض الخطة تطوير السياحة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، ويقترحان إنشاء أو تطوير 12 موقعًا على طول "طريق الآباء" حيث وقعت أحداث وقصص من فترة التوراة.

والافتراض هو أن تطوير المواقع سيحسن الاقتصاد للفلسطينيين والإسرائيليين، حيث سيتم توظيف العمال الفلسطينيين على نطاق واسع في المراكز السياحية، على غرار ما يحدث في صناعة السياحة في القدس.

وقبل شهرين، قدم بركات وبورتر الخطة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، الذي رحب بها، وكذلك لكبار مستشاري الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس جارد كوشنر.

وأوضح بركات، أن "الافتراض العملي للخطة هو تجنب إخلاء السكان اليهود أو الفلسطينيين من منازلهم، وهدفها هو الاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها كل مجتمع، ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يجلب روح المبادرة ورأس المال والمعرفة الإدارية لصالح الجانب الفلسطيني الذي من شأن العمل في هذه المناطق الصناعية، أن يزيد من دخله بشكل كبير، وهذه خطة جيدة للمستوطنات أيضاً، ويرحب بها جميع قادة الاستيطان".

ويعتقد رئيس بلدية القدس السابق، أن خطته تتمتع بفرص نجاح أعلى من (صفقة القرن)، وذلك بسبب افتقارها للاعتماد على الجانب الفلسطيني. وقال: "لا تتناول خطة الإدارة المنطقة (C)، التي نركز عليها، ولكن فقط المناطق (A) و (B)، وفي هذا الصدد، فإن خطتنا تكمل خطة الإدارة".

أخبار ذات صلة

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

اليوم.. انطلاق مؤتمر البحرين وإضراب شامل بالأراضي الفلسطينية

اليوم.. انطلاق مؤتمر البحرين وإضراب شامل بالأراضي الفلسطينية

قيادي فلسطيني: قرار الاحتلال وقف نقل الوقود تصعيدٌ خطير ويجب اتخاذ موقف وطني

قيادي فلسطيني: قرار الاحتلال وقف نقل الوقود تصعيدٌ خطير ويجب اتخاذ موقف وطني

قيادي بـ&#34;التنفيذية&#34; يُعلّق على خطط واشنطن بإقامة مشاريع في سيناء

قيادي بـ"التنفيذية" يُعلّق على خطط واشنطن بإقامة مشاريع في سيناء

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

الأشغال العامة تُنجز مبنى محكمة سلفيت بتكلفة أربعة ملايين يورو

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

306 ملايين دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

الطفلة شذا تستغيث بعد 5 سنوات من الحرب على غزة.. فهل من مُجيب؟

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

أطفاله مرضى قلب.. مُواطن يُناشد الرئيس: تفاجأت بتحويل ملف راتبي إلى تعيين 2005

طالت تسعة فلسطينيين.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت تسعة فلسطينيين.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الطفل محمود يحتاج &#34;بامبرز&#34; وجلسات كهرباء.. مناشدة لأهل الخير

الطفل محمود يحتاج "بامبرز" وجلسات كهرباء.. مناشدة لأهل الخير

الاحتلال يعتقل شابًا من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من العيسوية بالقدس

إصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

إصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

منوعات

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

عربي

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر