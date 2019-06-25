تنظيم الدولة يقترب من الحدود الأمريكية

وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغاً أمريكياً، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، تم رصدهم في بنما في 12 أيار/ مايو الماضي، ثم في كوستاريكا.





رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من احتمال وجود عنصرين من تنظيم الدولة في أراضي المكسيك، جارة الولايات المتحدة.وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.وترجح السلطات الأمريكية، أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.