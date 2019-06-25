طالت تسعة فلسطينيين.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما صادرت القوات عشرات آلاف الشواكل المخصصة لدعم العمليات، وفق زعمه.





وأضاف: خلال الليل، ألقيت قنابل أنبوبية على جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، فيما لم تقع إصابات، ولم تُلحق أية أضرار.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت تسعة فلسطينيين.