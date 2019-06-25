طالت تسعة فلسطينيين.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت تسعة فلسطينيين.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت تسعة فلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما صادرت القوات عشرات آلاف الشواكل المخصصة لدعم العمليات، وفق زعمه.
وأضاف: خلال الليل، ألقيت قنابل أنبوبية على جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، فيما لم تقع إصابات، ولم تُلحق أية أضرار.
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