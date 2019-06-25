الطفل محمود يحتاج "بامبرز" وجلسات كهرباء.. مناشدة لأهل الخير





كما يحتاج الطفل إلى جلسات كهربائية بشكل دوري، بالإضافة إلى حفاظات وجهاز وقاف وعربة كهربائية، وليس بمقدور العائلة توفيره بسبب الظروف الصعبة.





ووجهت العائلة مناشدة لأهل الخير عبر "دنيا الوطن"، بعدما تقطعت بهم السُبل بمساعدتهم بشكل عاجل لتوفير ثمن مواصلات الذهاب لتلقي الجلسات الكهربائية، والحصول على حفاظات "بامبرز" بشكل دائم، وتوفير ما يلزم الطفل.





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رام الله - دنيا الوطن - عبدالله عُمريُعاني الطفل محمود جميل (4 سنوات)، من انسداد في أنبوب السائل الدماغي، وهو كفيف ومُصاب بالشلل بسبب عدم علاجه.