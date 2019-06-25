دولي

إيران: فرض عقوبات على المُرشد يُغلق طريق الدبلوماسية

إيران: فرض عقوبات على المُرشد يُغلق طريق الدبلوماسية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت إيران، أن فرض الولايات المتحدة، عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، يعني إغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع إدارة واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن فرض عقوبات على المرشد، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، يعني إغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية.

وأكد موسوي، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على القضاء على جميع الحلول الدولية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

ووقع ترامب، أمس الاثنين مرسوماً بفرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي رداً على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثمانية قياديين كبار في الحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أنه سيتم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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