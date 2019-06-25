بسبب البالونات الحارقة.. إسرائيل تُقرر وقف نقل الوقود لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم)، حتى إشعار آخر، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، واندلاع الحرائق في غلاف غزة، تقرر إيقاف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر".
قررت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم)، حتى إشعار آخر، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، واندلاع الحرائق في غلاف غزة، تقرر إيقاف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر".
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