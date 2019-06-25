الاحتلال يعتقل شابًا من العيسوية بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الاثنين، الشاب وديع عليان من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.ونقلت وكالة (وفا)، عن شهود عيان أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عليان دون سبب بينما كان يسير في الشارع.في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل العيسوية، وأوقفت السيارات المارة، وفحصت الهويات الشخصية للسائقين، وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة.