إصابة 4 مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل جنود الاحتلال، نقلوا إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، واصفة حالتهم بالطفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).