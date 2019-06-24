حركة فتح بالنرويج: ورشه البحرين خنجراً مسموما في خاصرة شرفاء الأمة

وقالت الحركة في بيانها: "إن ورشة البحرين خنجرا مسموما، في خاصرة شرفاء الامة"، مضيفة: "للمرة المليون نقول أن فلسطين ليست للبيع او المساومة، وإن القدس هي عروس فلسطين وعاصمتها الأبدية، وشعبنا لن ينسى ويلات الاحتلال".

وجاء نص البيان كالتالي..



لا كبيره في وجه الاداره الامريكيه ووكلائها في المنطقه لكل مشاريع التصفيه لقضيه الاباء و الاجداد .. متحديا جبروت الاحتلال واعوانه و رافضا لكل المغريات مؤمنا بعداله قضيتنا الوطنيه و مؤمنا بقدرات جماهير شعبنا على الصمود والتحدي و العنفوان الرافض لكل الحلول التصفويه للقضيه الفلسطينيه تحت اي مسميات اقتصاديه او تنمويه.



جماهير شعبنا في فلسطين وفي الشتات



تأتي ما تسمى بورشه البحرين بهذه المسميات الكبيره من اقتصاديه وتنمويه وانعاش الى آخره من هذي المصطلحات الرنانه فقط لذر الرماد في العيون ..



اعتقادا منهم اننا كشعب و كقياده سنهرول خلف ما رصدوه من اموال من هنا و من هناك. تبت اياديهم وايادي من يتعاطى معهم فلا شعبنا و لاقيادته بهذه السطحيه لتمرير مؤامراتكم و مشاريعكم التصفويه. و سيواجه شعبنا كل هذه المشاريع بصدره العاري متسلحا بالعنفوان و الاراده و الوحده خلف قيادتنا الشرعيه الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.



أما شعبنا الشقيق في البحرين ..



فنقول اعانكم الله على امرائكم و حكامكم الذين ارتضوا على انفسهم ان يكونوا وكلاء صغار للاداره الامريكيه و للاحتلال الاسرائيلي. نعلم مدى حبكم لفلسطين و لشعب فلسطين و نعلم مدى تضامنكم مع قضيه العرب الاولى وعدالتها. ونعلم كم انتم تتألمون لما يقوم به أمرائكم بكل وقاحه في تمرير هذه الصفقات المشبوهه

والتي لم نكن نرغب ان تكون بأيدي اخوه و اشقاء ، ولكن يبدوا ان هؤلاء الحكام داسوا على روابط الدم و الاخوه وعليه فإننا نقول لهم كما قال شاعرنا الكبير محمود درويش : سجل .. برأس الصفحه الاولي. أنا لا أكره الناس.. ولا أسطو على أحد . و لكني .. إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذار .. حذار .. من جوعي و من غضبي.



حذار .. حذار .. من غضب الشعب الفلسطيني ..



يسقط مؤتمر الخيانه في البحرين ، و يسقط كل من يشارك به تحت أي مسمىً كان عاش نضال شعبنا الفلسطيني



للمره المليون بعد المليون نقول أن فلسطين ليست للبيع و ليست قابله للمساومه.. والقدس هي عروس فلسطين و عاصمتها الأبديه و شعبنا لن ينسى ويلات الاحتلال ولن يفرط بذره تراب مقابل كل مليارات الاداره الامريكيه و من لف لفيفها ممن ارتضى على نفسه ان يكون وكيل الاحتلال بالقطعه في هذه المنطقه المباركه. فلاتهديدات ترامب و كوشنير وجرينبلات تثني شعبنا وقيادته عن مواصله النضال و الكفاح، ولا مليارات اعوانهم ووكلائهم في المنطقه تغري شعبنا وقيادته الحكيمه وتجعله يفرط بحق الآباء و الأجيال القادمه.ايها الشعب العظيم .إن قيادتكم وعلى رأسها القائد العام كبيرنا و رئيسنا الاخ ابو مازن يؤمن تمام الإيمان بقدراتكم اللامحدوده في الصبر و الصمود و في مواجهه ما يسمى بصفقه العصر وكل محاولات النيل من شعبنا و حقوقه الوطنيه المشروعه. فلنكن جميعا فخورين مرفوعي الرأس بموقف قائدنا و رئيسنا الذي لا يهاب في قول الحق و ضرب مثالا يحتذى به في مواجهه امريكيا و ادارتها الظالمه و الذي اعلنها مدويه ..