شؤون فلسطينية

عياش يشيد بقرار مجلس الامة الكويتي الداعي لمقاطعة مؤتمر البحرين

عياش يشيد بقرار مجلس الامة الكويتي الداعي لمقاطعة مؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمد عياش، بقرار مجلس الامة الكويتي الداعي لمقاطعة مؤتمر البحرين.

وأكد دعياش أن هذا الموقف العربي الأصيل من القضية الفلسطينية وفي رفض المشاركة في هذا المؤتمر لهو تعبير عن دعم ومساندة قضيتنا وشعبنا من أجل نيل حقوقه الشرعية وثمن الدكتور عياش موقف دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة. 

وأكد أن الكويت ستبقى على موقفها الثابت والراسخ في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وذكر د. عياش أن الكویت كانت تاریخیا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطیني، وترفض التطبیع مع الاحتلال الإسرائيلي المناھض للثوابت والمواقف والتشریعات الكویتیة. 

وقال عياش لا يمكن ان ننسى فضل الكويت في احتضانها الثورة الفلسطينية في أوائل الخمسينات من القرن الماضي ووقوفها إلى جانب القيادة الفلسطينية ومساعداتها المستمرة و المتواصلة لشعبنا في كل مكان " وجه الدكتور عياش الشكر إلى القيادة الكويتية على دورها في دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني. في الإعمار والتنمية والثقافة.

ودعا د. عياش برلمانات الدول العربية كافة لاتخاذ قرارات مشابهة لإسقاط صفقة ترامب وكان نواب مجلس الأمة الكویتي قد دعا الحكومة إلى "مقاطعة أعمال (ورشة البحرین) التي دعت إلیھا الولایات المتحدة الامریكیة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطیني - الإسرائیلي والمزمع عقدھا یومي 25 و26 یونیو الجاري. 

وقال النواب في بیان طارئ تلاه رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة الیوم الاثنین "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال ھذا الاجتماع". وأضافوا "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنھا أن تساھم في تضییع الحقوق العربیة والإسلامیة التاریخیة في فلسطین المحتلة". 

واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدھا بمشاركة اسرائيلية تھدف إلى تكریس الاحتلال واضفاء الشرعیة علیھ وتحمیل الدول الخلیجیة والعربیة نفقات وأعباء تثبیته". 

وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكویتي الذي عبرت عنھ النخب السیاسیة والتجمعات النقابیة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبیع مع الاحتلال.

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