مجهولون يطلقون النار على مسجد في مدينة سبتة باسبانيا

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات على الأقل، على مسجد "مولاي المهدي"، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع الاثنين، أثناء صلاة الفجر داخل المسجد، فيما لاذ المنفذون بالفرار.جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية شرعت في التحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء.