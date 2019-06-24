نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض دعوة وسائل إعلام إسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها لدعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية المشاركة فى اجتماع البحرين، الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية فى إطار ما يسمي (صفقة القرن) المرفوضة من كافة الشعوب العربية.





وتدعم نقابة الصحفيين اليمنيين موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين النابع من صون حريات الشعوب وكرامتها، ورفض التعامل مع الاحتلال الصهيوني للشعب الفلسطيني من البوابة الإقتصادية، دون الالتفات إلى معاناة وحقوق شعب يقع تحت الاحتلال في التحرر أولاً من الاحتلال، وعودة الملايين من أبنائه المشردين في مخيمات اللجوء منذ عقود عديدة في عدة بلدان.





وتضم النقابة صوتها إلى كل المنظمات النقابية العربية، وعلى رأسها الاتحاد العام للصحفيين العرب، وكل المواقف الرافضة لحشر الشعب الفلسطيني في زاوية التجويع والحصار؛ لتكون وسيلة للسيطرة عليه، ومصادرة حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة، وبناء دولته المستقلة، وفقاً للقرارات الدولية.





وتؤكد نقابة الصحفيين اليمنيين، أن مصير التحرير والانعتاق من الاحتلال والانتصار للحرية والكرامة وحق استرداد الحقوق المغتصبة، هي من أولوية أي شعب على الأرض وقع تحت مأساة الاحتلال، مثلما يعيشها الشعب العربي الفلسطيني.





وبينت أن دولة فلسطين، هي الدولة الوحيدة في عالم اليوم، التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، بسبب تواطؤ العالم والأمم المتقدمة التي تمسك بزمام المؤسسات والمنطمات الدولية المعنية بحماية الشعوب والأمن والسلم الدولي، وسلطة إصدار القرارات الدولية وتنفيذها.