عاجل

  • الرئيس عباس: الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن الحل السياسي أهم

شؤون فلسطينية

بحر يُشيد بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين

بحر يُشيد بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة، بموقف الكويت الداعي  لمقاطعة ورشة البحرين.

وقال بحر في بيان صحفي، أصدره اليوم: "نثمن ونشيد بالموقف الكويتي حكومة وبرلماناً وشعباً من مقاطعة مؤتمر البحرين، وندعو كافة الدول العربية والإسلامية؛ لتبني هذا الموقف العربي الأصيل في مقاطعة المؤتمر". 

وأكد بحر، أن قرار مجلس الأمة الكويتي الداعي لمقاطعة ورشة البحرين، يعبر عن  الموقف العربي الأصيل من القضية الفلسطينية، داعياً برلمانات الدول العربية كافة، لاتخاذ قرارات مشابهة لإسقاط صفقة ترامب.

وأشار إلى المخاطر الكبيرة والخطيرة للصفقة على القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن الحل السياسي أهم

الرئيس عباس: الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن الحل السياسي أهم

مصر: مشاركتنا بمنتدى البحرين لتقييم الوضع والقرار النهائي للفلسطينيين بقبوله أو رفضه

مصر: مشاركتنا بمنتدى البحرين لتقييم الوضع والقرار النهائي للفلسطينيين بقبوله أو رفضه

نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض دعوة وسائل إعلام إسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض دعوة وسائل إعلام إسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

الزراعة بالضفة: ما أُشيع عن انخفاض أسعار البيض غير صحيح

الزراعة بالضفة: ما أُشيع عن انخفاض أسعار البيض غير صحيح

التربية: الوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع المعلمين يصل نهاية الأسبوع الحالي

التربية: الوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع المعلمين يصل نهاية الأسبوع الحالي

كوشنر: التوصل للتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية.. ولكن!

كوشنر: التوصل للتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية.. ولكن!

تقرير أممي: إسرائيل تعتقل 300 طفل فلسطيني على هذه الخلفية

تقرير أممي: إسرائيل تعتقل 300 طفل فلسطيني على هذه الخلفية

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان &#34;رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن&#34;

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض دعوة وسائل إعلام إسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض دعوة وسائل إعلام إسرائيلية للمشاركة في اجتماع البحرين

بحر يُشيد بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين

بحر يُشيد بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين

التربية: الوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع المعلمين يصل نهاية الأسبوع الحالي

التربية: الوفد الكويتي المُكلف بالتعاقد مع المعلمين يصل نهاية الأسبوع الحالي

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان &#34;رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن&#34;

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"

مظاهرة في رام الله ضد ورشة البحرين ونفير عام في القدس

مظاهرة في رام الله ضد ورشة البحرين ونفير عام في القدس

أبو بكر: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إسرائيل وتطبيق القانون الإنساني لحماية الأسرى من الموت

أبو بكر: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إسرائيل وتطبيق القانون الإنساني لحماية الأسرى من الموت

مركز الدراسات وقياس الرأي العام: 98.4% من الفلسطينيين يعارضون (صفقة القرن)

مركز الدراسات وقياس الرأي العام: 98.4% من الفلسطينيين يعارضون (صفقة القرن)

اشتية: الحل الجذري أن تُعيد إسرائيل أموالنا كاملة ومحتوى ورشة البحرين هزيل

اشتية: الحل الجذري أن تُعيد إسرائيل أموالنا كاملة ومحتوى ورشة البحرين هزيل

منوعات

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

أنغام توجه رسالة قوية لتركي آل الشيخ .. تعرف عليها

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

هل يترشح جمال سليمان لرئاسة سوريا؟ شاهد إجابته

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

حليمة بولند في جلسة تصوير جريئة مجددًا

عربي

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

الإعلان عن تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

دمشق تتهم جهات خارجية بـ&#34;تخريب&#34; خطوط نفط بحرية في بانياس

دمشق تتهم جهات خارجية بـ"تخريب" خطوط نفط بحرية في بانياس

قطر تضخ 3 مليارات في هذه الدولة

قطر تضخ 3 مليارات في هذه الدولة

كشف سبب مشاركة بلاده بمؤتمر البحرين.. شكري: لن نفرّط بذرة رمل من سيناء

كشف سبب مشاركة بلاده بمؤتمر البحرين.. شكري: لن نفرّط بذرة رمل من سيناء