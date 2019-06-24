بحر يُشيد بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين

وقال بحر في بيان صحفي، أصدره اليوم: "نثمن ونشيد بالموقف الكويتي حكومة وبرلماناً وشعباً من مقاطعة مؤتمر البحرين، وندعو كافة الدول العربية والإسلامية؛ لتبني هذا الموقف العربي الأصيل في مقاطعة المؤتمر".





وأكد بحر، أن قرار مجلس الأمة الكويتي الداعي لمقاطعة ورشة البحرين، يعبر عن الموقف العربي الأصيل من القضية الفلسطينية، داعياً برلمانات الدول العربية كافة، لاتخاذ قرارات مشابهة لإسقاط صفقة ترامب.





وأشار إلى المخاطر الكبيرة والخطيرة للصفقة على القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأشاد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة، بموقف الكويت الداعي لمقاطعة ورشة البحرين.