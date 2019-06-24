شؤون فلسطينية

كوشنر: التوصل للتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية ولكن !

كوشنر: التوصل للتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية ولكن !
رام الله - دنيا الوطن
قال غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض ان ورشة المنامة حققت نجاحاً من حيث الدول التي أعلنت حضورها.

وأكد كوشنر في لقا صحفي له عبرقناة الجزيرة مباشر ان التوصل لتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية بل في موقع بينها وبين الموقف الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من انعقاد الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، بهدف تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت عدد من الدول العربية عزمها المشاركة في ورشة البحرين، وسط رفض ومقاطعة فلسطينية واسعة رسميا وشعبيا باعتبارها إحدى حلقات صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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