شؤون فلسطينية

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"

تجمع عائلات فلسطين ينظم مؤتمراً شعبياً بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
نظم تجمع عائلات فلسطين، صباح الاثنين، فعاليات المؤتمر الشعبي الثالث، الذي جاء بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"، وذلك بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني، ورئيس تجمع عائلات فلسطين، د مصطفى زقوت (أبو صهيب) وبحضور جمع غفير من المخاتير، ورجال الإصلاح، ومؤسسات المجتمع المدني.

مثّل الرئيس محمود عباس، المحافظ عبد الله ابو سمهدانة والمحافظ في ديوان الرئاسة مأمون سويدان، وعن حركة حماس مشير المصري، وعن حركة فتح جمال عبيد، وعن الجهاد الإسلامي القيادي خضر حبيب، وعن الجبهة الشعبية القيادي جميل مزهر، والقيادي في الجبهة الديمقراطية، ناصر أبو ناصر.

وأكد المتحدثون، على الرفض الشديد لورشة البحرين وصفقة القرن، وأنه لا يمكن لأي فلسطيني أن يستبدل دماء الشهداء  وعذابات الأسرى والجرحى، بحفنة من الدولارات، وأن فلسطين ليست للبيع ولا للمتاجرة، وأن فلسطين لم ولن تعطي أحداً تفويضاً  ليتحدث باسم شعبنا في مؤتمر البحرين لأنه خيانة عظمى للقضية الفلسطينية.

كما أكد المتحدثون، على أن أي مشاركة في الورشة، هي خيانة عظمى للثوابت الفلسطينية، ولدماء الشهداء، التي لا يمكن أن يتنازل عنها أي فلسطيني حر.

واستنكر المتحدثون، مشاركة بعض الدول العربية في مؤتمر البحرين، لتحقيق تلك الأهداف الخطيرة التي تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن أي محاولة لتطبيق (صفقة القرن)، ستبوء بالفشل، لأن الشعب الفلسطيني وفصائله وقيادته الشرعية، أعلنت رفضها القاطع لهذا المؤتمر، وما ينتج عنه من قرارات باطلة ظالمة.

وشدد المشاركون، على ضرورة رص الصفوف، وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي للتصدي، لأنه هو الخطوة العملية الحقيقية لإنهاء الاحتلال، وافشال كل الصفقات والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.









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