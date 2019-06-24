مقتل طيار بتصادم طائرتين للجيش الألماني في الجو

رام الله - دنيا الوطنأكدت القوات الجوية الألمانية عبر حسابها على (تويتر) مقتل أحد طياري المقاتلتين اللتين تحطمتا بعد اصطدامهما ببعضهما البعض بعد ظهر اليوم الإثنين.وتحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما ببعض في الجو في شمال البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الألماني الإثنين.وأوضح متحدث عسكري ألماني أن "الطيارين تمكنا من القفز" من الطائرتين قبل تحطمهما على الأرض. وعثر على أحدهما حيا في حين لايزال رجال الإنقاذ يبحثون عن الآخر.واصطدمت الطائرتان ببعضهما البعض عند تحليقهما الإثنين، نحو الساعة 12,00 ت غ، قبل أن تتحطما قرب بحيرة مورتز في مقاطعة ميكليمبورغ-بوميرانيا-الغربية.وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل إعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابية يبعد أحدهما عن الآخر عدة كيلومترات.ويورفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتال بمحركين تصنعها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.