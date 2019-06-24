مظاهرة في رام الله ضد ورشة البحرين ونفير عام في القدس

رام الله - دنيا الوطنانطلقت ظهر اليوم الاثنين مظاهرة حاشدة وسط رام الله، رفضاً لصفقة القرن والورشة الاقتصادية، التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة يوم غد الثلاثاء.ورفعت خلال المظاهرة والوقفة الاحتجاجية، يافطات تندد بورشة البحرين الاقتصادية، وسط هتافات منددة بها.وتستمر الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، حتى 26 حزيران/ يونيو الجاري.بدورها، أعلنت القوى الإسلامية والوطنية في مدينة القدس، النفير العام، للمشاركة في الحراك الجماهيري الرافض لما يسمى بـ (ورشة المنامة).