أبو بكر: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إسرائيل وتطبيق القانون الإنساني لحماية الأسرى من الموت

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، على حق الأسرى الفلسطينيين في المعاملة الإنسانية وتجريم المعاملة القاسية واللاانسانية التي تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية، بحق أكثر من (5700 أسير وأسيرة) لا زالوا يعانون أوضاعاً مأساوية لتعمد إدارة السجون، وبقرارات سياسية وعسكرية تطبيق أبشع أنواع التعذيب بحقهم.وقال أبو بكر: إن دولة الاحتلال لا تحترم أدنى ما نص عليه القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، والتي تطالب بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية، وبالمحافظة على حياتهم وضمان تقديم العلاج لهم، ومنع تعريض حياتهم للخطر أو الإهمال الذي يسبب الموت، مع توفيرالاحتياجات والحياة الكريمة التي تكفل حقوقهم الإنسانية.وأضاف، أن ما يُمارس هو سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على الأسرى؛ حيث إنه وفي ظل الصمت العالمي تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين وبدلاً من أن يتحرك العالم باتجاه هذه القضية إنصافاً للأسرى ولحقوقهم لا تزال إدارة السجون الإسرائيلية تمارس العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، تزيد من ظلم الضحية وتصفق للجلاد.وحذر من انفجار داخل السجون، بسبب تزايد الضغط على الأسرى، وعدم تحملهم جبروت السجان، وهو ما يدفع الأسرى يومياً إلى الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام، وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي نتائج هذه الإجراءات.أقوال أبو بكر، جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة لعدد منعائلات الأسرى والأسرى المحررين في محافظتي بيت لحم والخليل، على رأسهم عميد أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة، الأسير محمد الطوس من قرية جبعة شمال غرب الخليل، والذي مضى على اعتقاله أكثر 35 عاماً في الأسر.