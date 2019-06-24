عصام يوسف: تاريخ الكويت حافل بدعم شعبنا وقضيتنا.. وفلسطين ليست للبيع في "مؤتمر العار"

رام الله - دنيا الوطنأشاد الدكتور عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، بدعوة مجلس الأمة الكويتي لحكومة بلاده، مقاطعة مؤتمر البحرين، باعتباره يهدف لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.وقال يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 24-6-2019: "إن هذه مواقف يسجلها التاريخ لأهل الكويت"، موجهاً التحية للكويت أميراً وبرلماناً وشعباً لمواقفه ووقوفهم إلى جانب القضية والشعب الفلسطيني".وأكد أن هذه المواقف الشجاعة والدعم والمساندة الكويتية للشعب الفلسطيني ليست وليدة اليوم، بل تاريخ حافل ومُشرف من العطاء والمساعدة السياسية والإنسانية والإغاثية.وجدد يوسف، التأكيد على أن قرار الشعب الفلسطيني المصيري هو مقارعة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يزول عن أرض فلسطين، وتعود الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني".وشدد على أن فلسطين ليست للبيع، لأنها لا تفرط ولا تساوم، مؤكداً ضرورة رفض بيع فلسطين من خلال "مؤتمر العار" في البحرين.وأضاف: "حررت الشعوب العربية والإسلامية أوطانها، وهو حق وعدل، فلماذا يُراد للشعب الفلسطيني أن يتنازل عن أرضه ووطنه".وقال يوسف: "وا أسفاه على من سيكون جزءاً من صفقة العار"، مضيفاً، أن من عاش الاحتلال، يعرف ألا فكاك إلا بالتحرير".