شؤون فلسطينية

الأوقاف تبحث الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج لهذا الموسم مع هيئة المعابر والحدود

الأوقاف تبحث الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج لهذا الموسم مع هيئة المعابر والحدود
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السيد حسام ابو الرب ومدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا الترتيبات المتعلقة بسفر حجاج المحافظات الشمالية والية تسهيل دخولهم إلى الأراضي الأردنية ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية . 

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر استراحة اريحا والاغوار اليوم الاثنين المستشار زياد الرجوب و الشيخ سليم الاشقر الوكيل المساعد للحج والعمرة والدكتور وائل نظيف مدير عام اوقاف اريحا والاغوار .

ووضع مهنا الوفد بجاهزية مدينة الحجاج الجديدة لاستقبال الحجاج والترتيبات المتعلقة بالية سفرهم واستيعاب العدد الكامل من خلال توفير كافة الامكانيات في المدينة بما يلبي حاجة الحجاج وتوفر لهم وسائل الراحة اللازمة لسفرهم لأداء الفريضة .

وقدم مهنا شرحا عن كافة المرافق والخدمات التي تم تطويرها والتي يحتاجها حجاج بيت الله الحرام في المدينة التي تم إنشاؤها على حساب الخزينة العامة في دولة فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس .

بدوره اثنى ابو الرب على التعاون الذي يبذل من قبل ادارة المعابر والحدود وجميع جهات الاختصاص ووزارة الاوقاف داعيا الى التواصل والمتابعة لتسهيل سفر الحجاج وتقديم كافة الاستعدادات المطلوبة للتخفيف على الحاج وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من السفر بكل يسر وسهولة .

وشدد أبو الرب أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني وتوفر كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها من خلال اعتماد خطة متكاملة جديدة وفعالة .

وفي سياق منفصل قام ابو الرب والوفد المرافق بزيارة تفقدية الى الاراضي والاملاك والمشاريع الوقفية بالمحافظة وخاصة المهددة بالمصادرة و المحاذية للمستوطنات مستنكرا إجراءات قوات الاحتلال الهمجية و الاستفزازية بحق هذه الأراضي خدمة مشاريعها التوسعية.

وأضاف أبو الرب خلال معاينته لهذه الاراضي والمشاريع ان اغلب المناطق المستهدفة هي أراض وقفية، مؤجرة للمستثمرين في المجال الزراعي وتزرع بالنخيل والذي يعد من أهم أنواع الزراعات في الأغوار، وأن هذه الإجراء الإسرائيلي يهدف إلى ضرب القطاع الاقتصادي والاستثمارات الفلسطينية في هذا المجال .

وشدد على أن وزارة الأوقاف مصممة على تطوير هذه الأراضي واستثمارها والاستمرار باستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال التعاون مع جميع الجهات لإحيائها وحمايتها من المصادرة .

وبين مدير عام الأملاك الوقفية في الوزارة السيد محمود حمد حرص الأوقاف على تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستثمار الأمثل للأراضي الوقفية واقامة مشاريع تنموية وتعليمية وصحية وانشائية عليها .

مؤكدا أن الوزارة تسير وفق خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف الى دعم وتطوير الأملاك الوقفية في المناطق المهددة بالمصادرة لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .

ووضع مدير عام اوقاف اريحا والاغوار الدكتور وائل نظيف الوفد بصورة العديد من المشاريع الاستثمارية في منطقة العوجا والتي سيقام عليها مشاريع زراعية ومشاريع طاقة شمسية ونفايات صلبة .

مبيناً جهود المديرية بحصر الممتلكات والعقارات الوقفية في المحافظة خاصة في منطقة حجلة والزور وتوثيقها وتصويب أوضاع بعض التجاوزات عليها من خلال إجراء مسح شامل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.


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