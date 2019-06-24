الخالدي: المشاريع الاقتصادية لا يمكن أن تشتري القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي ان الادارة الامريكية تمارس من خلال صفقة القرن عملية خداع كبيرة لإدماج اسرائيل بالمنطقة على حساب قضيتنا في خرق واضح للقانون الدولي .واضاف الخالدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين ، ان المشاريع الاقتصادية لا يمكن ان تشتري القضية الفلسطينية، وان شعبنا لن يقبل اي مبادرات على حساب كرامته وحقوقه الوطنية المشروعة .