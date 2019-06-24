السفير نوفل: اتصالات وتحضيرات لترتيب زيارة للرئيس عباس إلى روسيا قريباً





وأشار سفير فلسطين لدى موسكو إلى اتصالات وتحضيرات جارية؛ لترتيب زيارة قريبة الرئيس محمود عباس إلى روسيا، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وجدد نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، التأكيد على أن أحد المهام الرئيسية لهذا الاجتماع هو التوسع في الشبكات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين من أجل التعريف أكثر بمخاطر ورشة البحرين في ظل الإجماع الفلسطيني على رفضها، وكذلك الموقف الروسي الرسمي المعارض، والرافض للورشة.



وجدد نوفل التأكيد على الموقف الروسي الرافض لورشة البحرين ولأي إجراء أمريكي، يشكل مدخلاً لتطبيق ما تسمى صفقة القرن بعيداً عن حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة إيجاد رعاية دولية جديدة لعملية السلام.

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، عن اجتماع سيعقد غداً في مقر سفارة دولة فلسطين بروسيا، مع صحفيين عرب وروس، بهدف التعريف بمخاطر ورشة البحرين، التي دعت لها الولايات المتحدة.