ترامب يعلن فرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة عقوبات جديدة على إيران، استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية جواد ظريف.





وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة تستهدف مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وتأتي رداً على إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي.





وأوضح ترامب أنه سيوقع المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً في نفس الوقت إلى أن بلاده لا تسعى للنزاع مع طهران.





وقال في هذا الصدد: "الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع إيران ونحن نرغب في التوصل لاتفاق معها، لكن أيضاً لن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي".





لكن ترامب عاد وقال إن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران، بصرف النظر عن إسقاط الطائرة المسيرة.





من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي، العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.





وتشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.





وتصاعد التوتر بعد هجمات في الأسابيع القليلة الماضية على ناقلات نفط في الخليج ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، وكذلك إسقاط الطائرة المسيرة، الأسبوع الماضي، والهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطارات ومنشآت نفط سعودية.