الاحتلال يخطر بهدم خيمة الاعتصام في "وادي ياصول" بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، مساء اليوم الاثنين، ألصقت إخطارا بهدم خيمة الاعتصام بحي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحددت ثلاث ساعات لتنفيذ عملية الهدم.يذكر أن منازل حي وادي ياصول مهددة بالهدم، وأن عشرات العائلات المقدسية مهددة بالتهجير، بحجة البناء دون ترخيص، ويصر السكان على البقاء في منازلهم رغم تهديدات الاحتلال.