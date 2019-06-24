نقيب المحامين: غدا إضراب عام للمحامين بكافة الدول العربية تنديدا بورشة البحرين

قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن اتحاد المحامين العرب قرر تنظيم وقفة أمام نقابات المحامين في جميع الدول العربية يوم غد، احتجاجاً على انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين، بهدف التأكيد على الحقوق الفلسطينية الممثلة بحق العودة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.





وأضاف عبيدات في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن الاتحاد طالب جميع نقابات اتحاد المحامين العرب في الأقطار العربية الإضراب عن حضور الجلسات غداً بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، إضافة إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم تعبيراً عن الاستياء من المشاركة في الصفقة.





وقال: إن البيان الذي صدر عن اتحاد المحامين العرب في القاهرة، جاء استجابة لطلب من نقابة المحامين الفلسطينيين، ولجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب.





وأشار عبيدات إلى أن نقابة المحامين الفلسطينيين راسلت كافة النقابات في الوطن العربي، وجميعهم أبدوا استعدادهم الالتزام بهذه الوقفة.





وشدد على أن النقابات جميعها ستلتزم بما صدر عن اتحاد المحامين العرب، بما فيها نقابات المحامين في الدول الخليجية التي لديها نقابة عضو في الاتحاد.





وكانت نقابة المحامين في المحافظات الشمالية والجنوبية، عقدت وقفات احتجاجيه ضد صفقة القرن وورشة المنامة، بمشاركة حشود من المحامين من جميع المحافظات.

رام الله - دنيا الوطن