قطر تضخ 3 مليارات في هذه الدولة

رام الله - دنيا الوطنقررت قطر ضخ استثمارات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في باكستان، على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية اليوم.وذكرت الوكالة، نقلا عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه بعد هذا الاستثمار "فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية الباكستانية سيبلغ تسعة مليارات دولار".جاء الإعلان القطري بعد زيارة أمير قطر لباكستان، ووقعت الدوحة وإسلام آباد خلالها عددا من مذكرات التفاهم المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة وأنشطة الأعمال والتعاون في المعلومات المالية.وتسعى حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد عبر الاقتراض من دول الخليج والمانحين الدوليين.وكانت السعودية قدمت قرضا قدره ثلاثة مليارات دولار إلى باكستان في وقت سابق، وإمدادات نفطية بنفس القيمة سنويا بسداد آجل. كما أعلنت الإمارات عن حزمة قروض لباكستان قيمتها ثلاثة مليارات دولار.