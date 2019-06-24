"كورنيت غزة" يُجبر الاحتلال على إحاطة مستوطناته بالرمال

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة (13) الاسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ بالأمس بأعمال بناء تلة رملية على طول (900) متر، بشكل محاذٍ لشارع (34) المقابل لقطاع غزة.ويأتي بناء هذه التلة، ضمن الخطوات التي قرر جيش الاحتلال تنفيذها لحماية مستوطنات غلاف غزة من إطلاق الصواريخ الموجهة من داخل قطاع غزة.وقالت القناة: "إن جيش الاحتلال اتخذ عددًا من الخطوات الأمنية بعد إطلاق المقاومة لصاروخ (كورنيت) خلال جولة التصعيد الأخيرة، حيث أصاب الصاروخ سيارة مستوطن، مما أدى إلى مقتله على الفور.وبحسب القناة (13)، فإن عدة جلسات أجريت خلال الأيام الماضية لدراسة التحديات الأمنية التي تواجهها سيارات المستوطنين وجيش الاحتلال في الشوارع القريبة من قطاع غزة.ويدرس الاحتلال كذلك إقامة جدار بارتفاع عشرات الأمتار لحماية قطار المستوطنين الذي يسير على جسر مقابل لقطاع غزةومشكوف أمام الصواريخ الموجهة.