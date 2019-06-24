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دولي

غلاف غزة يشتعل مجدداً

غلاف غزة يشتعل مجدداً
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن عدداً من الحرائق اندلعت في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن ما لا يقل عن 8 حرائق اندلعت في أماكن مختلفة من مستوطنات الغلاف بفعل البالونات الحارقة المنطلقة من القطاع".

وأوضحت الصحيفة أن عدد من هذه الحرائق وصفت بالكبيرة، ودمرت عشرات الدونمات الزراعية، فيما اقتربت النيران من خزان المياه مقابل كيبوتس نير عام في غلاف غزة.

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