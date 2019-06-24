مصرع فتى وإصابة أخر في حادث سير وقع غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع فتى (17 عاما)، فيما أصيب آخر، اثر تعرضهما لحادث سير ذاتي وقع اليوم الاثنين، في قريبة بيت لقيا غرب رام الله.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق.