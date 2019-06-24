مجلس أمناء جامعة النجاح يعبر عن اعتزازه بانجازات الجامعة والمستشفى



وفي هـذا السياق أكد صبيح المصري أن إنضمام مجموعة من الأعضاء الجدد قبل ثلاثة أشهـر من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات الأكاديمية والإدارية والشخصيات الإعتبارية، للإستفادة من خبراتهم بما يخدم مصالح الجامعة ورؤيتها للسنوات المقبلة.



وأضاف المصري أن مجلس الأمناء ينظر بإهتمام كبير إلى ضرورة الإستمرار بوضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة من أجل تطوير العملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية في الجامعة، ومواكبة الأساليب الجديدة للوصول بها إلى العالمية، ولتضع لنفسها مكاناً في مصاف المؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية.



وشـدد المصري على ضرورة استبعاد كافة التجاذبات الجانبية، مشيراً إلى أن الجامعة ومنذ عشرات السنين شكلت صرحاً علمياً مهماً في فلسطين، واستطاعت التغلب على كل المعيقات التي حاول الإحتلال الإسرائيلي زرعها في طريق المسيرة التعليمية خلال الإنتفاضتين الأولى والثانية، وتمكنت من تخريج الكثير من الخبراء في شتى المجالات والذين كان لهم الأثر الكبير في خدمة وطنهم فلسطين.



وفي سياق متصل، قال المصري "إن مجلس الأمناء إنتخب دولة الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله نائبـاً لرئيـس المجلـس وذلك في جلسـتـه رقـم (431) بتاريـخ 25/3/2019، لافـتـاً أن دولة أ.د. الحمد الله قاد الجامعة لسنوات طويلة كرئيس لها حققت فيها العديد من الإنجازات العلمية والوطنية.



وفي ذات الإطار قـرر المجلس الطلب من أ.د. ماهر النتشه الإستمرار في إدارة الجامعة كرئيس للجامعة للفترة الحاليـة.



وأعـرب السيد صبيح المصري عن إعـتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة والمؤسسات التابعة لها، خاصة مستشفىالنجاح الذي أصبح خلال فترة قصيرة، من أهم المستشفيات في فلسطين ويقدم خدمة لآلاف المواطنين، وتمكن من إجراء الكثير من العمليات النوعية التي ساهمت بتوطين الخدمة الطبية، بما ينسجم مع توجهات القيادة بالإنفكاك عن الإحتلال الإسرائيلي مؤكداً أن مجلس الأمناء كلف لجنة خاصة من أعضائه، بالعمل على إختيار رئيس جديد لمستشفى النجاح، يكون قادراً على نقل المستشفى إلى مرحلة جديدة من التـطور. كما صادق المجلس على توصية مجلس إدارة المشفى بإضافة عدداً من الأعضاء لمجلس إدارة المشفى.



وقد إتخـذ المجلس عـدة قـرارات بخصوص التثبيت الأكاديمي وأقـر عدد من الترقيات وفق الأصول الأكاديمية المتبعة، وأقـر أعـداد الطلبة التي ستقبل للعام الأكاديمي 2019/2020 وشكل مجلس إدارة لكلية هشام حجاوي التكنولوجية وشكل كافـة اللجان المنبثقة عـن مجلس الأمناء.



وشكر المصري القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على دعمه المستمر لجامعة النجاح الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنعقـد مجلس أمناء جامعة النجاح جلسته العادية ظهر اليوم بحضور رئيس مجلس الأمناء صبيح المصري ونائب رئيس المجلس الدكتور رامي الحمد الله، وحضور أعـضاء المجلس: أ.د. رفعت الصفـدي، رند سلمان، وليد خوري، المستشار عماد سليم سعد، عمار الدويـك، رولا الشنار، وليد نمور، عـمار العكـر، هـاني النابلسي، عـارف الحسيني، مهدي الصيفي، بشار المصري، اما الغياب بعـذر: أ. فاروق طوقان.