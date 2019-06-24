تحطم مقاتلتين في شمال ألمانيا ونجاة الطيارين

رام الله - دنيا الوطنأعلن سلاح الجو الألماني أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر تايفون" تحطمتا اليوم الأحد جراء تصادمهما في شمال البلاد.وذكر سلاح الجو أن كلا الطيارين تمكنا من النجاة في الحادث إذ قفزا من طائرتيهما بالمظلة، قبل ثوان من وقوع التصادم.وأفادت إذاعة (Ostseewelle) المحلية بأن الحادث وقع في محيط بحيرة موريتز على بعد نحو 120 كلم عن العاصمة برلين، فيما لم تصدر بعد أي تعليقات حول ملابسات الحادث.وتؤدي مقاتلات "يوروفايتر" متعددة الأهداف من الجيل الرابع الخدمة في القوات المسلحة البريطانية والألمانية والإيطالية والإسبانية والنمساوية، وكذلك السعودية والعمانية، واستخدمت في جميع عمليات حلف الناتو تقريبا منذ عام 2003.